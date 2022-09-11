Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Çanakkale'de yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 10:58
Çanakkale-Bursa kara yolunun Kemiklialan mevkisinde, İbrahim E'nin kullandığı 17 FU 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysun D'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadına, aynı yönden gelen ve kazayı fark etmeyen başka araçlar da çarptı.
Aysun D, olay yerinde hayatını kaybetti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!