'Borsadaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi var'

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sermaye piyasalarının her geçen gün güven tazelediğini ve geleceğe güvenle baktığını bildirdi.

Borsanın haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisiyle geride bıraktığını vurgulayan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, sermaye piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon liraya ulaşmış durumda. Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor. BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir."

Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektörün güçlendiğine dikkati çeken Bakan Nebati, "Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor." ifadesini kullandı.