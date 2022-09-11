Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Kale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 14:54
Kale ilçesi Kaleköy Mahallesi'nde kayınvalidesini ziyarete giden Murat Güneş (35), elektrik direğini sabitlemek için bağlandığı belirtilen tele dokunması üzerine akıma kapıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!