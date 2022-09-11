İstanbul'da sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, bu gece yarısından itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Trakya'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD'dan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

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Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz