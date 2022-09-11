Edirne merkezli 'change' araç operasyonu: 8 gözaltı
Edirne merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirdiği otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip sattığı iddiasıyla yakalanan 8 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Eylül 2022 19:55
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirdikleri araçları yakınlarının adına tescil ettiren, motor ve şasi numaraları ile plaka ve bazı parçalarını değiştirdikten sonra satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Edirne, Trabzon, Zonguldak, Burdur, İstanbul, Kırklareli ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 7 araca el kondu. İncelemelerde, bu araçların sahte belgelerle satıldığı tespit edildi.
Yurt dışından 41 otomobilin getirildiğini belirleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılardan 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!