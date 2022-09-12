Yurt dışına giden doktorlar da dönecek: Yeni düzenlemeden memnunlar

Sağlık Bakanlığı'nın doktorların çalışma koşullarını düzelten ve maaşlarda yüzde 100'e varan artışlar sağlayan "Beyaz Reformu"nun ardından 6 bine yakın hekim kamuya dönüş için başvurdu. Sağlık sisteminde önemli bir virajın dönüldüğünü belirten Tabip-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Erçek, düzenleme ile hem özel sektördeki, hem de yurt dışındaki tabiplerin geri döneceğini söyledi.



KAMU HEKİMLİĞİ İTİBAR KAZANDI

Tabip-Sen Genel Başkanı Dr. Erçek, hekimlere yönelik atılan adımları Yeni Şafak'a değerlendirdi. Sendika olarak malpraktis davaları, sağlıkta şiddet ve özlük hakları konusunda çalışma yapılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Erçek, "Gelinen noktada birtakım eksikler olsa da önemli kazanımlar elde edildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte kamu hekimliği yeniden eski itibarlı günlerine geri döndü" dedi. Kamu hastanelerine dönüşün sürpriz olmadığını kaydeden Erçek, "Hekimler hain değil, sadece çalışma şartlarında iyileştirme istedi. Beklenti karşılanınca kamuya geri dönüşler de kaçınılmaz. Ben esasen yurt dışından da dönüşlerin yaşanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ŞİDDET YASASI ÖNEMLİ BİR KAZANIM

Sağlık sisteminde önemli bir virajdan dönüldüğünü söyleyen Erçek, "Ciddi anlamda yaşanan maaş sorunu, sağlıkta şiddet ve malpraktis gibi sorunlarla ilgili Sağlık Bakanlığı adım attı. İlk olarak sağlıkta şiddetin cezası artırıldı. Kesinleşmiş ceza hükümlerini de kaldırdı. Sağlıkta şiddet başından beri ısrar ettiğimiz biçimde katalog suçlar kapsamına alındı. Mevcut düzenlemeyle birlikte sağlıkta şiddet, tutuklama gerektiren, şiddet uygulayan kişinin gözaltına alınıp bırakılamayacağı suçlardan biri oldu. Bir takım eksikler olsa da önemli kazanımlar elde edildi" dedi.



MAAŞLARA DÜZENLEME YAPILDI

Hekimlerin maaş iyileştirilmesinin önemli adımlardan biri olduğunu belirten Erçek, şöyle devam etti: "Hekimler ciddi manada geçinemiyordu. Yapılan maaş düzenlemesiyle özellikle ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde çalışan kamu hekimleriyle ilgili adımlar atıldı. Performans sisteminden teşvik ödeme sistemine geçildi, döner sermaye alamayan hastanede kalmayacak şeklinde bir düzenleme yapıldı. Burada ilk başta çok eksik vardı ama peyderpey eksikler giderildi. Kısa sürede, üniversitede çalışan asistan hekimler ve mikrobiyoloji alanında çalışan uzman hekimlerle ilgili önemli adımlar atıldı. Şu noktada İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 personeliyle ilgili bir takım eksiklikler var. Bunların da en kısa sürede düzeltilmesini istiyoruz. Bir de benim gibi Sağlık Bakanlığı personeli olmayan 3 bine yakın kurum doktoru var, onlarla ilgili de düzenleme bekleniyor."

TIBBİ SEKRETER KÖPRÜ OLACAK

Şiddetin önlenmesi için idari tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Erçek, "Şu anda her hekime, bir tıbbi sekreter alınması yönünde çalışma yapılıyor. İnsanlar doktorla direkt iletişim kurmak yerine bir sağlık çalışanıyla konuşarak derdini anlatabilecek. Bu kişi, hasta ile doktor arasında köprü olacak. Bu da şiddet olaylarını büyük oranda engelleyecek. Kapıda bekleyen hasta, niçin beklediğini bu kişiye soracak. İşlemler hızlanacağı için hekimin muayene edeceği hasta sayısı veya süresi de artacak" diye konuştu. Alınması planlanan 85 bin sağlık çalışanının da büyük oranda tıbbi sekreterlerden oluşabileceğini söyleyen Erçek, kişilerin şiddet sicilinin doktor tarafından görülebileceği bir uygulamanın da hayata geçirilmesini istediklerini aktardı.

Teşvik maddesi düzeltilmeli

Tabip-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Erçek, hekimlere uygulanan teşvik kesintisine de değindi: "Yapılan düzenlemede 3 kez uyarı, kınama cezası alan hekimin 3 ay teşvik alamayacağı yönünde bir madde bulunuyor. Bu uygulamanın düzeltilmesi için girişimlerimiz olacak. Anayasa'ya aykırı olan bu uygulamanın iptali için dava açacağız. Sendikal hakkını kullandığı için verilen uyarı ve kınama cezaları sicile zaten işliyor. Bir de maaş kesme cezası verilmesi iki kez cezalandırma anlamına geliyor. Bir suçtan iki kez ceza olmaz."

Siyasetle işimiz yok

Tabip-Sen'in kurulduğu günden bu yana hekimlerin talepleri doğrultusunda hareket ettiğini anlatan Erçek, "Derdimizin siyaset olmadığını, siyasal bir mesaj verme gayesi taşımadığımızı her fırsatta belirttim. En büyük gücümüz haklılığımızdı, tarafımız hep hukuktan yana oldu. Bizim başka derman arayacağımız, çözüm bulacağımız yer yok. Geçinemeyen yüz binlerce insanın sesi olmak gibi bir misyonumuz vardı. Bunu da hakkıyla yerine getirmek için çaba sarf ettik. Bu mücadeleye omuz veren tüm arkadaşlarım aslında birer kahraman. Çabalarımızı karşılıksız bırakmayan yetkililere, hukuki ve özlük haklar noktasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

6 bin doktoru bu reform döndürdü

Kısa sürede 6 binden fazla hekimin kamuya yeniden dönüş başvurusu yapması sağlayan "Beyaz Reformu" ile gelir adaletsizlikleri giderildi, hekimlere önemli hukuki kazanımlar sağladı.

Sağlıkçılara yönelik şiddet katalog suç kapsamına alındı.

Hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlendi.

Performansa dayalı ek ödeme ve mahsuplaşma sistemi tamamen kaldırıldı. Mahsuplaşma yüzünden geliri düşük olan sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılamıyordu. Bundan dolayı aynı işi yapan farklı hastanelerdeki doktorların ek ödemeleri farklı oluyordu. Yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanlarının maaşları, memur maaşı, sabit ödeme ve taban ödeme olarak 3 grupta, tek kalemde sınıflandırıldı. Böylelikle hastane gelirine bağlı ödeme farkı ortadan kaldırıldı, fiiliyatta yaşanan adaletsiz durum bu şekilde çözülmüş oldu.

Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak.

12 güne kadar olan yıllık izinler ve hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de ek ödemeden herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanun'la doktorların emekli aylığı 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde prime bağlı olmaksızın artırıldı. Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi de kesilmeyecek.

Taban ödemesi memur maaşına göre düzenli olarak artacak ve mahsup edilmeyecek.

Eğitim kliniği başarısına göre asistanlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Mesai sonrası görev yapan asistan hekimler ve hekim dışı personel ek ödemeden yararlanacak.

Poliklinik hizmetlerinin teşvikte ağırlığı artırılacak. Çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınacak.

Döner sermaye ek ödemelerinde dengesizlik giderilip, adil paylaşım sağlanacak.

Normal doğumu teşvik amacıyla kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde ek bir teşvik uygulanacak. Özellikli hizmetler teşvik edilmeye devam edilecek.

Mesai sonrası çalışma, günlük iş yükü dikkate alınmak kaydıyla teşvik edilecek. Üniversitelerde olanlar dahil bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine aktarılarak maaşa eklenecek.

Asistan hekimlerin ayda en fazla 8 nöbet tutacak. Nöbet 24 saati aşmayacak. Böylelikle hekim 24 saat nöbetini tamamladıktan sonra evine gidip dinlenebilecek.