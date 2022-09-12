Dolar haftaya kaç TL'den başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2390 liradan, avro 18,4030 liradan haftaya başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 09:05
Serbest piyasada 18,2370 liradan alınan dolar 18,2390 liradan satılıyor. 18,4010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,4030 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,2410 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3120 lira olmuştu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!