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Bakan Çavuşoğlu: Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor

Bakan Çavuşoğlu: "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan'a bir uyarıdır" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 11:26
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Bakan Çavuşoğlu, başkentin Haymana ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadelede Son Kale Haymana" etkinliği çerçevesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Haymana'da devam ettiği sırada top seslerinin Ankara'dan duyulduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzden milli mücadelede son kale, bu topraklardır. Kadim Türk diyarı Anadolu'yu Yunan mezaliminden kurtardığımız yer burasıdır. Şimdi bugüne geldiğimizde biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır."

Çavuşoğlu, yıllar süren savaşta Türk milletinin yorgun düşmesine rağmen Türk ordusunun milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla verdiğini ifade ederek, "Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Bir asır önce Haymana'da ülkesine sahip çıkan bugün her iklimde milletine hizmet eden ruh işte bu ruhtur. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, başkentin Haymana ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadelede Son Kale Haymana" etkinliği çerçevesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

Konuşmasına başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle anarak başlayan Çavuşoğlu, "Haymana'da şehitliklerimizde yatan şanlı ecdadımızın ruhları şad olsun. Osmanlı Çınarı bu topraklarda kök saldı. Rivayete göre, Haymana adını Kayıboyu'nun büyük kadını Ertuğrul Gazi'nin validesi Hayme Hatun'dan aldı. Altı asır önce kuruluşa can veren bu ruh, altı asır sonra bu kez kurtuluşa can verdi. 13 Eylül 1683'te Viyana'da başlayan çekilme 13 Eylül 1921'de Sakarya zaferiyle bu topraklarda durdu." ifadelerini kullandı.

- "Hasis planlara karşı her an teyakkuzdayız"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasını kuruluşa ve kurtuluşa can veren bu ruhtan aldıkları ilhamla yürüttüklerini dile getirerek, "Diplomasimizi girişimci ve insani olarak nitelendiriyoruz. Girişimci dış politikamızla hak ve çıkarlarımızı her platformda arıyoruz ve koruyoruz. Etrafımız ateş çemberiyken biz kötü gözlere, hasis planlara karşı her an teyakkuzdayız. Kahraman ordumuz da savunma sanayimiz de uzaya gönderdiğimiz uydularımız da güvenliğimiz emin ellerde." diye konuştu.

Türkiye'nin yalnızca bölgesinde değil küresel düzeyde de barış ve refaha katkı sunacak projelerinin bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, dünyanın neresinde bir kriz olsa gözlerin Türkiye'ye çevrildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslar'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan, Latin Amerika'ya krizlerin çözümünde Türkiye'nin akla geldiğine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki çabalarımız, çalışmalarımız Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasını sağladı. Bu proje dünyayı bir gıda krizinden koruyacak. Özellikle bu projeyi gerçekleştirirken medeniyetimizin değerlerinden ilham aldık. İnsani dış politikamız, kadim medeniyetimizin vicdani ve ahlaki değerlerinden besleniyor." diye konuştu.

- "Her yerde varız, her yerde etkiniz"

Dışarıda güçlü olmanın yolunun içeride de güçlü olmaktan, birlik ve beraberlikten geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milli mücadele bunu bize gösteren en güzel örneklerdendir. Bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda, vatana sahip çıktığımızda neleri başarabileceğimizi gösterebiliyoruz. Daha bir asır önce ülkemiz üzerinde nasıl paylaşım planları olduğunu hepimiz biliyoruz. Düşmanın bin yıllık Türk yurdu Anadolu'nun içine bir hançer gibi sokulup Ankara'ya kadar geldiğini gördük. Aradan geçen zamanda ve en son 15 Temmuz'da da ülkemize diz çöktürmek için neler yapıldığını biliyoruz. Bu çabaların gideceğini zannetmeyin. Bu çabalar bugün de var yarın da olacaktır."

Çavuşoğlu, aradan geçen zamanda Türkiye'nin hem kendi hem de mazlum milletlerin hakkını savunacak güce kavuştuğunu vurgulayarak, "Libya'dan Suriye'ye, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Türk devletlerinden İslam İşbirliği Teşkilatına kadar her yerde varız, her yerde etkiniz. Cumhuriyetimizin 100. hariciyemizin 500. yıl dönümü olan 2023'e girerken tarihimizin güçlü noktasındayız." dedi.

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