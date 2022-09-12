Yunus polisi kalbine yenik düştü
Samsun'da kalp krizi geçiren motosikletli Yunus polisi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 11:55
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Salih Şimşek (51), cumartesi günü kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp damarına stent takılan Gümüşhane Kelkit doğumlu 4 çocuk babası Salih Şimşek, bu sabah hastanede hayatını kaybetti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!