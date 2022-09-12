Bakan Özer: İlk kez eğitim sisteminde tüm okullara bütçe gönderdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ndeki 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış programında yaptığı konuşmada, görevi başında şehit edilen öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Son 20 yılın Türkiye'nin eğitim tarihinin dönüşüme tanıklık edilen bir dönem olduğunu dile getiren Özer, "Bu dönemde okul öncesinden orta öğretime, orta öğretimden yüksek öğretime kadar bu ülkenin evlatlarının, eğitimin tüm kademesine çok rahat bir şekilde erişebilmeleri için devasa yatırımların yapıldığı bir dönemdir. İşte bu dönemde ilk kez okul öncesi eğitimde okullaşma oranları yüzde 11'lerden yüzde 93'lere ulaşmıştır. Bu dönemde orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'ten yüzde 90'lara ulaştı. Bu dönemde yüksek öğretimde okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 48'lere ulaşmıştır. Eğitimdeki bu devasa seferberlik için ülkemizin her noktasında Sancaktepe'de, Ankara'da, Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de, Kars'ta, Muğla'da devasa yatırımlar yapıldı. 300 binlik dersliklerimizin sayısı bugün itibarıyla 857 binlere çıktı. 1 milyona yakın dersliğin olduğu bir sisteme sahip olduk." diye konuştu.

- "Başarılı çocukların imam hatibe gitmesini istemediler"

Özer, 20 yıl içerisinde sadece bunların yapılmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2000'li yıllardan önce eğitimin önüne konulan tüm antidemokratik uygulamalar, ortadan kaldırıldı. Hatırlayın, bu ülkede kız çocuklarının, bu ülkenin evlatlarının eğitime erişiminin önünde başörtüsü engeli vardı. Kız çocuklarımız, kadınlarımız yüksek öğretime erişemiyordu. Yüksek öğretim kurumlarının kapısında acılı hikayelerle kendi ülkesinde parya olmanın eziyetini çekiyorlardı. Bir kısmı, imkan bulanlar yurt dışına gidip kendi ülkelerini terk ederek eğitim almak zorunda kaldı. Bugün kadın haklarıyla ilgili konuşanlar o gün konuşmadılar. Bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar o gün konuşmadılar. Sadece başörtüsü yasağı mı kaldırıldı bu dönemde? Hayır. İmam hatip ve meslek lisesi mezunlarının yüksek öğretime erişiminin önünde engel olan katsayı uygulaması da bu dönemde kaldırıldı. Vesayet odaklarının imam hatip mezunu bir kaymakama, valiye, genel müdüre, bakana tahammülü yoktu. Onun için akademik olarak başarılı çocukların imam hatibe gitmesini istemediler. Elhamdülillah imam hatip mezunu olan Cumhurbaşkanımız var. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını bu ülkenin yetiştirememesi için, ekonomik kalkınmasını sağlayamaması için meslek liselerini tarumar ettiler."

Bu yıl öğrencilerin sadece ders kitaplarını değil yardımcı kaynakları da sıralarında hazır bulacaklarını aktaran Özer, bu sayede okullardaki yardımcı kaynak sorununun da çözüldüğünü ifade etti.

Özer, okulların temizliği için kullanılan malzemelerin açılıştan bir hafta önce okullara gönderildiğini belirterek, "İlk kez eğitim sisteminde tüm okullara bütçe gönderdik. İstedik ki okullarımız temizlik ve kırtasiye malzemelerini, küçük onarımlarını, eğitim öğretim materyallerini, donatılarını, hiç kimseye ihtiyaç duymadan karşılayabilsinler. Bu bağlamda tüm okullarımıza 3 milyar 750 milyonluk bir bütçeyi göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk kez okul yöneticilerimiz, hesaplarını açtıkları zaman hesaplarında para olduğunu gördüler. Böylece yine eğitim sistemimizin kronik bir problemi olan kayıt esnasındaki bağış problemini kökünden çözmüş olduk. Okullarımız bu 3 milyar 750 milyon liranın 2 milyar 150 milyonunu kullanabildiler." değerlendirmesinde bulundu.