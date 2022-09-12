Üç ay önce evlenmişti, evinde ölü olarak bulundu
Aydın'ın Didim ilçesinde üç ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki genç, evinde ölü halde bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 12:49
Olay, Yeni Mahalle 911 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile fertleri, 3 ay önce evlendiği öğrenilen 31 yaşındaki Fatih T.'yi yaşadığı evde iple asılı halde buldu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Fatih T.'nin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!