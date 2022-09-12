Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 13:08
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!