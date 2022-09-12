FETÖ'den ihraç suç makinesi hakim, Denizli'de yakalandı
Denizli'de FETÖ soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 suç kaydı olan hakim, yakalandıktan sonra çıkarıldığı makamlarca tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 16:28
Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Görevi Kötüye Kullanma", "Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek", "Kişiler Arasında Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek" suçlarından yakalama kararı bulunan ihraç hakim yakalandı.
Yakalanan hakim, ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!