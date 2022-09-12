CHP Parti Meclisi Üyesine terör soruşturması başlatıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 16:35
Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!