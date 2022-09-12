Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2400
|18,2410
|18,2200
|18,2210
|Avro
|18,3110
|18,3120
|18,4550
|18,4560
|Sterlin
|21,0710
|21,1770
|21,2710
|21,3780
|İsviçre Frangı
|18,9310
|19,0250
|19,1040
|19,2000
|ANKARA
|ABD Doları
|18,2100
|18,2900
|18,1900
|18,2700
|Avro
|18,2710
|18,3510
|18,4150
|18,4950
|Sterlin
|21,0110
|21,2210
|21,2110
|21,4210