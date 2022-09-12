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Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen ile bir FETÖ sanığı yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 18:33
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Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde yapılan devriyede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmek isteyen 3 Filistin, 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile bir Türk vatandaşı olduğu belirlendi.

Türk vatandaşı B.D'nin FETÖ sanığı olduğu ve yargılamasının sürdüğü tespit edildi.

Bölgede yapılan incelemede, düzensiz göçmenlerin kaçmak için kullanacakları 7 metre şişme bot, bot motoru, 60 litre yakıt ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan FETÖ sanığının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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