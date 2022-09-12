Giresun'da ayının saldırısına uğrayan genç yaralandı
Giresun'un Çamoluk ilçesinde ayının saldırdığı genç yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 18:41
Yenice köyünde dere kenarında hayvan otlatan 18 yaşındaki Emrah Aksoy'a aniden karşısına çıkan ayı saldırdı. Elinden yaralanan Aksoy, telefonla haber verdiği babası Seyfullah Aksoy tarafından Alucra Devlet Hastanesine götürüldü.
Aksoy, buradaki müdahalenin ardından Gümüşhane'nin Kelkit Devlet Hastanesine sevk edildi.
Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!