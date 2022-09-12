YÖK ve EÜAŞ'ın Enerji Akademi Programı'na proje başvuruları tamamlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) arasında imzalanan "Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü" kapsamında, proje başvuruları tamamlandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK ile EÜAŞ arasında, enerji alanında uzun vadeli stratejiler, uygulamalar ve katma değeri yüksek milli teknolojilerin geliştirilmesi, enerji piyasasındaki sermayenin milli ekonomideki payının artırılması amacıyla 9 Haziran 2022'de "Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Başvuruların tamamlandığı protokol kapsamında, EÜAŞ'ın ihtiyaç duyduğu yerli ve milli araştırma ve teknoloji alanına, 102 proje teklifi geldi.

Gazi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden 28'er, Marmara Üniversitesinden 24, İstanbul Teknik Üniversitesinden 12 ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 10 proje başvurusunda bulunuldu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite ve sanayi iş birliği konusundaki adımlarının somut çıktılarını topladıklarını belirterek, üniversitelerin ve araştırmacıların projelere gösterdikleri yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Protokol uyarınca, Enerji Akademi Üniversiteleri ile EÜAŞ arasında, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknoloji, Enerji Yönetimi, Enerji Ekonomisi, Enerji Üretimi, Enerji Kaynakları gibi enerji alanıyla ilgili lisansüstü programlara yönelik projeler yürütüleceğini aktaran Özvar, projelerde yer alan ve bir lisansüstü programdan mezun olan öğrencilerin, EÜAŞ'ta istihdam edilebileceğini kaydetti.

Özvar, program sonunda verilecek diplomanın, öğrenciye üniversitelerin lisansüstü programlarda verilen diplomalar ile aynı hakları sağlayacağını aktardı.

Hidrolik ve termik santrallardan doğal gaz santrallarına, maden sahalarından otomasyon sistemlerine ve enerji verimliliğine kadar geniş bir alanda gerçekleştirilen proje başvuruları, Enerji Akademi İdari Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.

Enerji Akademi İdari Kurulunca yürütülmesi uygun bulunan projelerle bir taraftan bilimsel bulgu, buluş ve teknolojilerin kısa vadede ve verimli şekilde rekabetçi ürüne dönüşebilmesi, diğer taraftan proje kapsamında Ar-Ge bazlı lisansüstü eğitim programları düzenlenerek enerji alanında beşeri sermayenin güçlendirilmesi hedefleniyor.