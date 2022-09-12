Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 20:24
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!