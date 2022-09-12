Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü
Aksaray'da üzerine komodin devrilen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Eylül 2022 21:10
Alınan bilgiye göre, Paşacık Mahallesi 1666 Sokak'taki evinde oyun oynayan İ.N.K bebeğin üzerine komodin düştü.
Durumu fark eden annesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı bebek kurtarılamadı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!