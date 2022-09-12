KYK yurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtlarına yerleşmede 2. faz 1. yerleştirme sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Eylül 2022 22:10
Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması:
GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun.
ꜱ : 14.09.2022 23.00
PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
#GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun.Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 12, 2022
ꜱ : 14.09.2022 23.00