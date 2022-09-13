AB'nin LGBT kriterleri: LGBT'yi koru medyayı sustur

Avrupa Birliği (AB), Macaristan ve Polonya'da LGBT karşıtı yayınları bahane ederek, üye ülkelerde yayın yapan medya kuruluşlarını kontrol etmeyi amaçlayan bir yasayı bu hafta ilan edecek. "Basın özgürlüğü" kılıfıyla servis edilen yasa ile Brüksel, birlik içerisindeki üye devletlerin medyalarını kontrolü amaçlıyor. Yasa ile üye ülkelerdeki medya kuruluşları üzerinde kendi vizyonunu dayatacak bir kontrol mekanizması oluşturmayı hedefleyen AB, kendi politikalarına alternatif yayınlar yapan medya kuruluşlarının peşine düşecek ve bu kuruluşların finansman kaynağını tespit edecek.

Brüksel adına görevli bir komisyon, kuruluşların yayın politikalarını düzenleyecek bir ekip atayabilecek. Medya kuruluşunun yönetim kurulunda çalışan kişileri de yargılayabilecek ve görevden alabilecek. Komisyon, reklamların medya kuruluşlarına pay edilmesinde de söz sahibi olacak.

BASKI KURACAK

Bu hafta yayınlanacak Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin yayın politikalarına dolaylı yoldan müdahale yetkisi verecek. Macaristan ve Polonya'nın LGBT karşıtı politikalarını bahane ederek çıkarılan yasa ile Birlik, LGBT'yi destekleyen yayınlar yapan kuruluşları koruyacak ve kendi görüşlerine aykırı içerik üreten kuruluşların üzerinde baskı oluşturacak. Duyurulacak mevzuata göre, medya kuruluşları, doğrudan ve dolaylı olarak şirketin sahiplerini ve hissedarlarını Brüksel'e bildirmek zorunda kalacak. Uzmanlar, Brüksel'in, kendi dayatma kıstaslarına alternatif yayınlar yapan medya kuruluşları sahiplerine, yaptırım ve caydırıcı cezalarla baskı kurmasından endişe duyuyor.

Muhammed Vefa Yürekli