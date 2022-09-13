Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre bu gece yarısı Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde provokasyona girişti.

Ermenistan kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun kullandığı güzergaha ve diğer boş arazilere tuzaklı mayın döşeme girişiminde bulundu. Bu sırada Azerbaycan askerlerinin durumu fark etmesiyle karşılıklı ateş açıldı.

AZERBAYCAN ASKERLERİ ŞEHİT OLDU

Çatışma nedeniyle Azerbaycan tarafından şehitlerin, Ermenistan taraftan ise çok sayıda can kaybının olduğu öğrenildi.

Ermenistan Silahlı kuvvetlerinin provokasyonlarının ve askeri tehditlerinin önlenmesi ve Kelbecer ile Laçın bölgelerinde altyapı çalışmalarında görev alan sivil işçiler de dahil olmak üzere tüm personelin güvenliğini sağlamak amacıyla Azerbaycan Ordusunun gereken tüm tedbirleri kararlılıkla aldığı bildirildi.

Provokasyon sonrası Ermeni unsurlarının tank ve topçu mevzileri Azerbaycan ordusu tarafından SİHA'larla vuruluyor.

Sınırda başlayan çatışmaların sürdüğü belirtiliyor.