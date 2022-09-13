Borsa günü sert düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 138,1 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,48, holding endeksi yüzde 5,44 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 10,00 ile iletişim oldu.

Gün içinde 3.715,28 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra kazançlarının tamamını geri vererek düşüşe geçti.

Bu arada, Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarına gelecek ay da devam edebileceği beklentilerini artırırken, pay piyasalarında da satış baskısına neden oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Söz konusu verinin ardından Fed'in gelecek hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller ise yüzde 16'ya çıktı.

Küresel piyasalardaki negatif seyir Borsa İstanbul'u da etkiledi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Avro Bölgesinde ve Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.440 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.