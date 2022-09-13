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Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor M.T.'yi makasla kovalayıp, yumruk atan İbrahim Poyraz'a, 2 ayrı suçtan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Makası 'silah' sayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Poyraz'ın cezasında indirim ve erteleme de yapmadı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Eylül 2022 10:34
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Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı

Olay, 16 Mayıs 2021'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Bıçakla yaralanan İbrahim Poyraz, sabah acil servise giriş yaptı. Doktor M.T., Poyraz'ın yarasını temizledikten sonra dikiş atmak istedi. Dikiş atıldığı sırada İbrahim Poyraz, canı yandığı gerekçesiyle bağırdı. M.T.'ye hakaretler de yağdıran Poyraz, dikiş makasını kapıp, doktoru kovalamaya başladı. Bu sırada hemşirenin araya girmesiyle elindeki makası yere düşüren Poyraz, doktor M.T.'ye yumruk atıp, kaçtı. Doktorun şikayeti ile gözaltına alınan İbrahim Poyraz, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Poyraz hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

ERTELEME VE İNDİRİM UYGULANMADI

Tutuksuz sanık İbrahim Poyraz'ın yargılanmasına İzmir 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 9 Eylül'de görülen 5'inci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya M.T.'nin avukatı Mithat Kara katıldı. Mütalaasının hazır olduğunu belirten savcı, olay günü Poyraz'ın kendisine dikiş atıldığı sırada müdahalenin sert olduğu gerekçesiyle sinirlenip, asistan doktora hakarette bulunduğunu, eline makas aldığını ve yumruk atarak M.T.'yi yaraladığını belirtti. Savcı, sanığın 'kamu görevini ifa eden doktoru kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın okunmasının ardından karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, İbrahim Poyraz'ı 'kasten yaralama' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Makası 'silah' sayan heyet, cezayı artırarak 9 aya çıkardı. 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 12'nci maddesi gereğince Poyraz'a verilen ceza, suçun kamu görevlisine karşı işlenmiş olması nedeniyle 1 yıl 1 ay 15 gün hapis olarak değiştirildi. Hakim, Poyraz'a ayrıca 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi. Ceza, yine aynı kanununun ek 12'nci maddesi gereğince artırarak, 1 yıl 6 ay hapse çevrildi. Hakim, Poyraz'a verilen toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasında da indirim ve erteleme uygulamadı.

Doktora şiddette makas silah sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı

Öte yandan mahkemenin verdiği kararın önemli olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak ise "Sağlıkta şiddet, sağlık alanındaki en büyük sorunlardan biri. Bu sorunların nedeni sağlık otoritesi adına hizmet vermekte olan hekim ve sağlık çalışanlarının korunmaması ve çalışan ile hastanın karşı karşıya bırakılmasıdır. Bu olayda mahkeme, en üst sınırdan cezalandırma yaptı ve cezayı ertelemedi. Bu kararın önemli olduğunu düşünüyoruz. İzmir Tabip Odası olarak da konuyu yakından ve hassasiyetle takip ettik. Kararın örnek olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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