Paşinyan: Çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün akşam Azerbaycan sınırında başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Paşinyan, "Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti." dedi.
Eklenme : 13 Eylül 2022 10:36
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün akşam Azerbaycan sınırında başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Paşinyan, "Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti." dedi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!