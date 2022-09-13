Dolar 18,25 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,25 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Eylül 2022 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2200
|18,2210
|18,2500
|18,2510
|Avro
|18,4550
|18,4560
|18,3130
|18,3140
|Sterlin
|21,2710
|21,3780
|21,1070
|21,1100
|İsviçre Frangı
|19,1040
|19,2000
|19,0170
|19,0350
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1900
|18,2700
|18,2200
|18,3000
|Avro
|18,4150
|18,4950
|18,2730
|18,3550
|Sterlin
|21,2110
|21,4210
|21,0500
|21,2600