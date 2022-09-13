MEB: Aday öğretmenlere 'incitici ifade' kullanılmadı
Dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile iki öğretmen adayı ile arasında geçen konuşma sosyal medyada çok sayıda yer alması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu. MEB: Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Eylül 2022 11:48
MEB'in basın açıklaması:
Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir.
Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır.
Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır.
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