İTO Başkanından 'sosyal konut projesi'ne ilişkin değerlendirme

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi, hem dar gelirli vatandaşımızın konut sıkıntısına çözüm olacak hem de oluşturacağı istihdam ve pek çok sektörde sağlayacağı hareketlilikle ekonomimize katma değer olacak. Projenin konutla sınırlı kalmayıp, iş yeri edinme imkanı sunmasını ayrıca değerli buluyoruz. Belirlenen satın alma kriterleri, 81 ile yayılan kapsayıcılığı ve öncelikli kategorileri ile önemli bir etki yapacak. Atılan bu güçlü temel ülkemize hayırlı olsun."