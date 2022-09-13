'Güvenlik korucusu maaşının en düşük memur maaşına endekslenmesi için çalışmalar sürüyor'

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, vatan müdafaası için güvenlik güçleriyle mücadele eden korucularla ilgili birçok çalışma yapıldığını belirtti. Korucuların özlük haklarında iyileştirmeler yapılması için MHP'nin birçok kanun teklifi, yazılı-sözlü soru önergesi verdiğini aktaran Erdem, "Bu konuyla ilgili liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in talimatıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda 860 lira olan güvenlik korucusu maaşının asgari ücrete endekslendiğini, 5 bin 500 liraya çıktığını dile getiren Erdem, güvenlik korucusu maaşının en düşük memur maaşına endekslenmesi için ise çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Güvenlik korucularının 2015'te silah ruhsatı harcı öderken bugün bu harcı ödemediklerini; SGK primlerinin devlet tarafından ödendiğini; malulen emeklilik hakkı getirildiğini; bütün koruculara tek tip kimlik kartı ve kıyafeti verildiğini anımsatan Erdem, "Güvenlik korucularımız için yapılan çalışmalara ne kadar emek verildiğini, ne kadar fazla çalışmanın sonucu olduğunu ve çözümün Cumhur İttifakı'nda olduğunu korucu kardeşlerimiz görmüştür. Mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.