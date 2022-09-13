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Sektör temsilcileri 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ne dedi?

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin özellikle dar gelirlilere ev sahibi olmaları açısından tarihi bir fırsat sunacağını kaydeden sektör temsilcileri, kampanya sayesinde satılık konut fiyatlarında yaşanan artışın frenlenebileceği, inşaatın 250 alt sektörle birlikte canlanacağı ve ekonomiye ciddi hareketlilik kazandırılacağı görüşünde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Eylül 2022 17:04
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Sektör temsilcileri 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak nitelendirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanımın töreninde açıklamalarda bulundu.

Projeye ilişkin detaylar veren Erdoğan, ilk etapta 2 yıl içerisinde 250 bin konut ile altyapısı hazır 100 bin arsanın ve 10 bin iş yerinin teslim edilmesinin hedeflendiğini belirterek, 2+1 konutta taksitlerin 2 bin 280 liradan, 3+1'lerin ise 3 bin 187 liradan başlayacağını söyledi.

Erdoğan, 2023-2028 dönemindeki hedefin ise 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yerini vatandaşlarla buluşturmak olduğunu bildirdi.

Aylık ödemelerin müstakil arsalarda 1.604 TL'den hisseli arsalarda 937 TL'den, iş yerlerinde ise 1.604 TL'den başlanacağı açıklandı.

Söz konusu sosyal konut hamlesinin özellikle dar gelirliler için çok önemli olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu kampanya sayesinde satılık konut fiyatlarında yaşanan artışın frenlenebileceğini, inşaatın 250 alt sektörle birlikte canlanacağını ve ekonomiye ciddi hareketlilik kazandırılacağını belirtiyor.

- "Fiyatlardaki baskıyı azaltacak"

MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlatılan tarihi konut kampanyasında fiyatların ve ödeme seçeneklerinin alım gücü düşmüş kesim için önemli olduğunu söyledi.

Taş, 2 yılda 250 bin, 5 senede ise 500 bin konutun üretiminin hedeflendiğini kaydederek, "Bu, ev sahipliği oranına pozitif etki eder. Nitekim son 15 yılda yüzde 67-68'lerden yüzde 57'lere kadar geriledi ev sahipliği oranı. Her kesimden ilk evini alana vergisel ve kredisel teşvikler sunulması başlatılan kampanyayı daha geniş kesimlere yayabilir ve etkisini de genişletebilir." diye konuştu.

Kampanyanın konut üretiminde yaşanan ciddi düşüşün ivme kazanmasına yardımcı olacağını dile getiren Taş, "Üretimin artması fiyatlardaki baskıyı azaltacaktır." ifadesini kullandı.

- "İlk etapta minimum 1,5 milyon kişiyi etkileyecek"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de ilk etapta 250 bin konutun ve 100 bin arsanın 2 yılda vatandaşla buluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk etapta en az 1,5 milyon kişiyi direkt etkileyecek bir kampanya açıklandı. Bu kadar vatandaşı etkileyecek bir hamlenin son dönemde hızla artan fiyatlara etki yapmaması imkansız. Özellikle arzın yüksek olduğu yerlerde bu kampanya sayesinde konut fiyatlarında yaşanan artışların durabileceğini düşünüyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması açısından çok kıymetli bir proje. Fırsatçılığa izin verilmeyeceğinin açıklanması da önemli."

- "Taksitler yerine göre kira ödemelerinden daha düşük"

Selman Özgün, 5 yılda hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri ile arz edilecek 250 bin arsanın ekonomik canlılığa sunacağı katkıya işaret ederek, "İnşaatın etkilediği yan sektör sayısı 250'yi buluyor. Müşavirlikten demire, betondan mobilyaya kadar uzanan bu sektörlerin istihdamı ise 6 milyonu aşıyor. Toplamda 500 bin konut inşası demek 250 alt sektörün de canlanması anlamına geliyor. Kampanyayı her açıdan kıymetli buluyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kampanya için belirlenen rakamların yerine göre maliyetlerin altında kalabildiğine dikkati çeken Özgün, "İhtiyaç sahipleri için her şey düşünülmüş bir proje. Yerine göre kira tutarlarından daha düşük ödemelerle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor." diye konuştu.

- "Sonuçlarını en kısa sürede göreceğiz"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise sektörün canlı kalması için bu kampanyaların öneminden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Konut satış rakamlarının istenilen seviyeye ulaşması için konut üreticileri de konut almak isteyen kesim de kampanya ve teşviklerle desteklenmeli. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Biz şirket olarak da ulaşılabilir projeler üreterek, mümkün olan en kolay ödeme şekillerini oluşturuyoruz. Şimdi bu açıklanan projeyle, bu talep ve dileklerimiz yanıt bulmuş oldu. Bu kadar büyük bir toplu konut projesi bugüne kadar yapılmamıştı. Olumlu bir hareket oldu, sonuçlarını da en kısa sürede göreceğiz."

- "Dar ve orta gelirlilerin konut sahibi olmasının yolu açıldı"

Akkuş Group Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da barınma ihtiyacının bu kadar yoğun olduğu dönemde böyle bir kampanyanın hayata geçirilmesinin öneminden bahsetti.

"Dar ve özellikle de orta gelirli vatandaşın konut sahibi olmasının yolu açıldı." diyen Akkuş, konuta ulaşamayan kişilerin ulaşabilir hale geleceğini vurguladı.

Akkuş, "Proje, sadece konut değil arsa temini ve atıl olan 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesini de kapsıyor. Hepsini bir arada değerlendirdiğimizde orta kesimin ciddi fayda sağlayacağını söyleyebiliriz." dedi.

- "Fiyatların gerilemesini sağlayacak"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise düşük gelirlileri zorlamayacak bir sınıra çekilmesinin son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hiç evi olmayan vatandaş için önemli bir fırsat. Kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Diğer taraftan ucuz konut projesinin kira fiyatlarına da etkisi olacak, zaman içerisinde konut arzının daha da artmasıyla fiyatların gerilemesi sağlanacaktır. Ayrıca projenin yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilecek konutlardan oluşması, sıfır atık hedefiyle yola çıkılması, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle üretilecek olması da dikkat çekici. Proje bu yönüyle de faydalı ve örnek oluşturacak özellikler taşıyor."

- "Ciddi bir arz sağlanacak"

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi (İstebKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan da kampanya sayesinde ciddi bir arz sağlanacağını belirterek, "Konut fiyatlarının oluşumunda vatandaş için olumlu etkisi olacaktır. Özellikle kampanya ile ilgili bugüne kadar verilen bilgilerin etkisini görmüştük." diye konuştu.

Bugünkü açıklamaların etkisinin ilerleyen günlerde görülebileceğini aktaran Özcan, "500 bin konut mutlaka olumlu etki yapacak. Vatandaş için ciddi fayda getirecek." açıklamasında bulundu.

Akman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman ise dar gelirliler için tarihi bir fırsat sunulduğunu kaydederek, "Bu projeyi, bir ömür çalışıp da konut sahibi olamayan dar gelirli vatandaş için fırsat niteliğinde bir hamle olarak değerlendiriyorum. Konut sahibi olmak isteyenler gerçekçi yaklaşımlarla desteklendiği zaman, konut sahibi olma oranı yükselir, yatırımlar artar, gayrimenkul sektörü hareketlenir." diye konuştu.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da böylesine büyük bir projenin TOKİ eliyle yürütülecek olmasının güven duygusunu da beraberinde getirdiğini belirterek, açıklanan rakamların büyüklüğüne dikkati çekti.

Çulhalık, "TOKİ projesinden konut almak istemeyen dilerse arsalara kendi konutunu yapma imkanı da bulacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacağı açıklandı. Bu dev hamle ile dar gelirli önemli bir fırsat yakalamış olacak." ifadelerini kullandı.

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