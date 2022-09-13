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Bakan Özer: Hedefimiz, yıl sonuna kadar tüm köy okullarını hizmete sunmak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hedefimiz, yıl sonuna kadar tüm köy okullarını hızlı şekilde elden geçirerek köylerdeki, büyük şehirlerdeki, mahallelerdeki tüm okullarımızı aktif hale getirerek gençlerimizin, yavrularımızın ve özellikle yetişkinlerimizin hizmetine sunmak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Eylül 2022 17:35
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Bakan Özer: Hedefimiz, yıl sonuna kadar tüm köy okullarını hizmete sunmak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Mekekler Köy Yaşam Merkezi açılışına katılan Özer, burada yaptığı konuşmada, bakanlığa bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde herkese, yetişkinlere, kişisel gelişimlerini desteklemek istedikleri her alanda sertifikasyon eğitimi vermek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Özer, 2020-2021 yıllarında her yıl 3-4 milyon kişiye eriştikleri ve kurslarla hizmet vermiş oldukları bu performansı 2022'de her ay 1 milyon kişiye erişmek üzere yeniden planladıklarını belirterek, "İstedik ki her ay 1 milyon vatandaşımızın Türkiye'nin tüm noktalarında yanında olalım. İstemiş olduğu 3 binin üzerindeki kurstan hangi eğitimi istemişse onlara sunalım. Koymuş olduğumuz hedefi de çok hızlı şekilde aştık. 8 ay sonrasında 8,3 milyon vatandaşımıza ulaşmış bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vatandaşlarımızın yüzde 70'i kadınlarımız." diye konuştu.

- "Artık öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köylerde ilkokul hizmeti verebileceğiz"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik çok sayıda projeyi gerçekleştirdiklerini bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Ama bunların içerisinde köy yaşam merkezleri apayrı yerde duruyor. Özellikle son 30-40 yıl içerisinde köylerden ilçelere, şehirlere, metropollere göç, Kovid-19 salgınından sonra tersine dönmeye başladı. Kritik bir sektör de ortaya çıktı. Artık gıda ve tarım, hayvancılık, enerji kadar kritik sektör olmaya başladı. Gıda tedarik zincirlerinde yaşanan zorluklardan dolayı onun için istedik ki bu iki trendi birleştiren ve uzun yıllardan beri öğrenci olmadığı için kapalı kalan köy okullarımızı yeni konseptle köy yaşam merkezi olarak insanlarımızın hizmetine sunalım."

Özer, burada 3 yaklaşım geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Birincisi, öğrenci sayısına bakmaksızın mevcut köy okullarının eğitim öğretime katılabilmesiyle ilgili yönetmelikle ilgili her türlü engeli kaldırdık. Artık öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köylerde ilkokul hizmetini Milli Eğitim Bakanlığı olarak verebileceğiz. İkinci açılımımız, köy anaokullarıyla ilgili oldu. Köydeki anaokullarının açılması için 10 öğrenci kriteri vardı. Onu 5'e düşürdük. Sadece bu değişiklik bile 1800 köyümüzde 20 bin yavrumuzun okul öncesi eğitime erişimini sağladı. Üçüncü bir hamle daha yapalım istedik. Sadece bu köy yaşam merkezleri, köy okulu, ilkokulu veya anaokulu olarak hizmet etmesin. Aynı zamanda yetişkinler için de halk eğitim merkezi olarak hizmet versin istedik. Tüm köylerde yaşayan yetişkin insanların, annelerin, babaların, amcaların, kardeşlerin, ablaların istediği kursu aldığı ama özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili kurs alabilme imkanını sağlayan bir mekanizma kuralım istedik. Hedef olarak da Cumhurbaşkanımız açıkladı. 12 Eylül itibarıyla 1500 köy yaşam merkezini aktif hale geçirmekti hedefimiz. Bugün tüm Türkiye'de açılan köy okullarının 1600'üncüsünü bugünkü törenimizle açmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefi 100 ilave köy okuluyla aşmış bulunuyoruz."

- "Yetişkinle kendi çocuğu, torunu aynı eğitim çatısı altında"

"Hedefimiz, yıl sonuna kadar tüm köy okullarını hızlı şekilde elden geçirerek köylerdeki, büyük şehirlerdeki, mahallelerdeki tüm okullarımızı aktif hale getirerek gençlerimizin, yavrularımızın ve özellikle yetişkinlerimizin hizmetine sunmak" diyen Özer, "Bu, gerçekten o kadar orijinal proje ki ilk kez bir lokasyonda, bölgede yetişkinle kendi çocuğu, torunu aynı eğitim çatısı altında bir araya gelmiş olacak. Özellikle Hayat Boyu Öğrenme kapsamında insanımızın niteliğini artırmayla ilgili müthiş kapasiteye kavuşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Mekekler köyü sakinlerinin artık halk eğitim kurslarından yararlanmak için Devrek ilçesine gitmek zorunda kalmayacağını belirten Bakan Özer, istedikleri her kursun burada hizmetlerine sunulacağını aktardı.

Özer, "Böylece yıl sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızla buluşabilme hedefini de ben inanıyorum ki 15-20 milyona çıkartmış olacağız. Bunun bir sonraki aşamasında Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızla birlikte özellikle köylerdeki kadın kooperatiflerini halk eğitim merkezleriyle entegre etmeye çalışacağız. Kadınlarımızın üretim yaptığı süreçlerin hepsini köy yaşam merkezlerine dahil ederek ürettikleri ürünleri satıp gelir elde etmesinin önünü açmış olacağız. İnanıyorum ki sonrasında köy yaşam merkezleri, bulundukları havzalarda, bölgelerde sürekli yanan bir meşale olarak çevresini aydınlatmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından açılışını yaptığı merkezi gezen Özer, daha sonra eşi Nebahat Özer ile kent merkezinde bir süre önce vefat eden emekli matematik öğretmeni Dursun Ali Demircan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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