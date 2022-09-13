Belediye başkanı kendisini protesto edenler için alan tahsis edip, tabela diktirdi

Geçen yıl 'Sarı eylem' sloganı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan eylemlerin ardından büyükşehrin kendi personeli günlerce zam eylemi yaptı. Yine büyükşehir belediyesinin mağdur ettiği minibüsçüler de eylem başlattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binasının taşındığı yeni alanda da zaman zaman protestolar olurken, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı tören ile hizmete giren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası açılışında zam talepleri geri çevrilen işçiler tarafından protesto edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan rest niteliğinde bir hamle geldi. İşçilerin protesto için toplandığı alana bir tabela dikerek "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni Protesto Etme Alanı" olarak ilan eden Albayrak, tabelayı sosyal medya hesaplarını üzerinden de paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası önüne belediyeyi protesto alanı yapıldı



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Geçen aydan buyana bir aydır hem işçi arkadaşlarımızın zam talepleri ile ilgili bir takım eylemleri oldu. Özellikle genel başkanımız geldiği zamanda eylem olmuştu. Ben de asla bu konuda bir kırgınlık yoktur olmaz zaten. Hepsi beraber çalıştığımız arkadaşlarımız daha sonra Çerkezköy'den J plakalar ile ilgili arkadaşlar geldiler. Buraya bu meydana geldiler bir takım taleplerle geldiler. Daha sonra Çerkezköy minibüsçülerinin bir takım talepleri oldu. Demek ki bu kadar geniş sahada da bir alana ihtiyaç vardı. Ben de tabi bizim her şeyimiz bütün hizmetlerimiz açık ve şeffaftır. Böyle açık bir sahada da tabi şimdilik geçici olarak daha rahat bir yer temin edene kadar şu sistem rahat bir şekilde otursun. Orada bir Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini Protesto alanı diye bir yer tespit ettik geçici olarak şimdilik burasını özellikle gelip protesto etmek isteyenler veya öneri sunmak isteyenler, bizim şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği burada rahatça gereken sunumlarını, gereken taleplerini yapabilirler diye açık açık beyan ettik" dedi.

