Bakan Özer: Öğretmenler rekabet etmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kariyer sınavı tartışmaları hakkında Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'de her alanda, kariyer sisteminde sınav olduğunu hatırlatan Özer, öğretmenlerin uzman öğretmenlik için 180, başöğretmenlik için 240 saat çevrimiçi eğitim aldığını söyledi ve ekledi: "Sadece aldıkları bu eğitimlerin değerlendirilmesine yönelik bir sınav yapacağız. Bu sınavlar öğretmenlerimizin öğretmenlik yeterliliklerini ölçmeye yönelik bir sınav değil. Bir başka önemli nokta da uzman ve başöğretmenliğin isteğe bağlı olması. Yani bir zorunluluk yok. Bir zorunluluk olmamasına rağmen şartları tutan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 95'i başvurdular ve büyük bir çoğunluğu da eğitimlerini tamamladı. Sınava yönelik örnek soru kitapçıklarını yayımladık. Yayımlamaya da devam edeceğiz. Ortada bu bağlamda bir sorun yok. Yüksek lisans ve doktora yapmış olan öğretmenlerimiz yapılacak sınavlardan muaflar. Bu kapsamda yaklaşık 90 bin öğretmenimiz sınavdan muaf olacak."

SİYASİ MALZEMEYE ÇEVRİLİYOR

Süreçle ilgili ciddi bir manipülasyon olduğunu belirten Bakan Özer, "Sınav ile sanki öğretmenlerin itibarlarını zedeliyormuşuz, öğretmenlerin yeterliliklerini ölçüyormuşuz, maaşlarını artırmak için sınava tabi tutuyormuşuz gibi irrasyonel bir algı çalışması organize ediliyor. Bazı siyasiler de bu organizasyonu bir siyasi malzemeye çevirme derdinde" diye konuştu.

YENİ BİR UNVAN TAHSİS ETMEDİK

Eğitim sistemi içerisinde halihazırda 75 bin uzman öğretmen, 90 bin başöğretmen var. Bakan Özer bu konu ile ilgili, "Biz yeni bir unvan tahsis etmiş olmadık. 2004 yılında yürürlüğe giren 5204 sayılı Kanun ile bu unvanlar zaten tanımlanmış ve 2005 ve 2006 yıllarında yapılan sınavlarla 92 bin 382 öğretmene uzman öğretmen ve 338 öğretmene de başöğretmen unvanı verilmiştir. Ancak uzman ve başöğretmenlik için kota ve diğer kriter nedeniyle iptal edilmiş ve yürürlükten kaldırılmış bir uygulama. Yoksa başöğretmenlik sınavına nasıl 70 bin civarı öğretmen başvurabilecekti ki? Sistemde zaten bu unvana sahip bir öğretmen olmasaydı hiç kimse başöğretmenliğe başvuramazdı" ifadelerini kullandı.

BAŞARILI OLANLAR UNVANI ALACAK

İyileştirme yapılması gereken konunun sınavın kaldırılması olmadığını vurgulayan Özer şunları söyledi: "Uzman öğretmenliğe başvuran yaklaşık 544 bin öğretmenimizin tamamı eğitimlerini tamamlayarak sınavda başarılı olduklarında uzman öğretmen olabilecekler. Aynı durum başöğretmenlik için de geçerli. Yapılacak sınav ile öğretmenlerimizin birbirleri ile rekabet etmek zorunda olmamasını sağlayacağız."

Sınav 19 Kasım'da

18 Temmuz'da başlatılan uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 19 Eylül'de bitecek. Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım'da gerçekleşecek. Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Merve Safa Akıntürk