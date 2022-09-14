Yastık altından 7 ayda 24,5 milyar dolar

Muğla'da Gökova Kozlukuyu bölgesindeki yangın kontrol altına alındı
Muğla'da Gökova Kozlukuyu bölgesindeki yangın kontrol altına alındı
Erdoğan'dan 6'lı Masa talimatı! '7. ve 8. ortaklarını herkese anlatın!'
Erdoğan'dan 6'lı Masa talimatı! '7. ve 8. ortaklarını herkese anlatın!'
Bakan Özer: Öğretmenler rekabet etmeyecek
Bakan Özer: Öğretmenler rekabet etmeyecek
Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor
Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor
Dansözlü eğlence düzenlenen okulun müdüründen 'göreve iade' davası
Dansözlü eğlence düzenlenen okulun müdüründen 'göreve iade' davası
TOKİ Başkanı: Başvuru süresi ile ilgili acele etmeyin
TOKİ Başkanı: Başvuru süresi ile ilgili acele etmeyin
Sosyal konut projesine ne zaman, nasıl başvurulacak?
Sosyal konut projesine ne zaman, nasıl başvurulacak?
Memur-Sen ile Bakanlık heyetleri sözleşmeli personelin durumunu görüştü
Memur-Sen ile Bakanlık heyetleri sözleşmeli personelin durumunu görüştü
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası vefat etti
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası vefat etti
'Telefonla vatandaşlık verildiği' iddiası yalanlandı
'Telefonla vatandaşlık verildiği' iddiası yalanlandı
Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği'nin bazı maddelerini yargıya taşıdı
Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği'nin bazı maddelerini yargıya taşıdı
Belediye başkanı kendisini protesto edenler için alan tahsis edip, tabela diktirdi
Belediye başkanı kendisini protesto edenler için alan tahsis edip, tabela diktirdi
Bakanlıktan 'MHRS randevularına kota' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'MHRS randevularına kota' iddiasına açıklama
Sosyal konut projesinde il il konut sayısı
Sosyal konut projesinde il il konut sayısı
Sektör temsilcileri 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ne dedi?
Sektör temsilcileri 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ne dedi?
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın geriledi
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın geriledi
İstanbul'da suya yüzde 40 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 40 zam yapıldı
Ekmekleri meslek lisesi öğrencileri üretecek, mahalleli kadınlar satacak
Ekmekleri meslek lisesi öğrencileri üretecek, mahalleli kadınlar satacak
Erdoğan açıkladı: İşte 'ilk evim ilk iş yerim' projesinin detayları
Erdoğan açıkladı: İşte 'ilk evim ilk iş yerim' projesinin detayları
YÖK, 8 ayda 7 bin 13 denklik başvurusunu karara bağladı
YÖK, 8 ayda 7 bin 13 denklik başvurusunu karara bağladı
Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı
Doktora şiddette makas 'silah' sayıldı, sanığa indirim uygulanmadı
TBMM mesaisine başlıyor: Öncelik ekonomik düzenlemelerde
TBMM mesaisine başlıyor: Öncelik ekonomik düzenlemelerde
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti
MEB: Aday öğretmenlere 'incitici ifade' kullanılmadı
MEB: Aday öğretmenlere 'incitici ifade' kullanılmadı
Ameliyat iplerinin çürük olduğu iddiasını müfettiş inceleyecek
Ameliyat iplerinin çürük olduğu iddiasını müfettiş inceleyecek
Özel okullarda 'yemek ve yardımcı kaynak' isyanı
Özel okullarda 'yemek ve yardımcı kaynak' isyanı
Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 15 gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 15 gözaltı
4200 TL taksitle 250 bin konut projesine kimler başvurabilecek?
4200 TL taksitle 250 bin konut projesine kimler başvurabilecek?
AK Parti 'hatasız seçim' istiyor: 200 bin sandık, 3 milyona emanet
AK Parti 'hatasız seçim' istiyor: 200 bin sandık, 3 milyona emanet
4 ekmekten biri çöpe gidiyor
4 ekmekten biri çöpe gidiyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yastık altından 7 ayda 24,5 milyar dolar

Son ödemeler dengesi tablosu, yastık altı dövizlerin sisteme girişinin sürdüğünü ortaya koydu. Temmuzda 5 milyar 473 milyon dolar, ocak-temmuz döneminde ise 24 milyar 347 milyon dolarlık para kayıtlı hale geldi. Bu rakam geçen yılın ilk 7 ayında 10 milyar 208 milyon dolardı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 14 Eylül 2022 07:36
Yazdır
Yastık altından 7 ayda 24,5 milyar dolar

Türkiye'de yastık altından çıkan döviz miktarı temmuz ayında 5,5 milyar dolar, bu yılın ilk yedi ayında ise 24,5 milyar doları buldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi tablosunda ortaya çıkan rakamlar, yastık altındaki dövizlerin sisteme girişinin güçlü şekilde devam ettiğini gösterdi. Ödemeler dengesinin güçlü kalemlerinden biri haline gelen ve 'net hata noksan' olarak adlandırılan bu kalem, ekonominin ihtiyaç duyduğu finansmana önemli katkı veriyor.

BU KAYNAK NEREDEN GELİYOR?

Yastık altı olarak da adlandırılan bu kaynağın ana unsurunu şahısların veya şirketlerin elinde tuttuğu ancak kayıt altında olmayan dövizler oluşturuyor. Gurbetçilerin yurt dışından getirerek harcadığı dövizlerin de bu kalemde etkisi olduğu ifade ediliyor.

Laleli, Kapalıçarşı, Osmanbey ve Merter gibi bölgelerde yoğun olarak yapılan bavul ticaretinin etkisiyle de önemli miktarda dövizin kayıt altına alındığı biliniyor. Pandeminin ardından Türkiye'de bavul ticaretinin yeniden canlanması, önemli bir döviz girdisi sağlıyor.

2,5 KATINA ÇIKTI

Bu yılın ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk yedi ayda Türkiye'de kayıt altına alınan para miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,7'lik artışla 24 milyar 347 milyon dolar oldu. Bu kalem 2021'in Ocak-Temmuz döneminde ise 10 milyar 208 milyon dolardı.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Brent petrolün varil fiyatı 92,78 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 92,78 dolar
Küresel piyasalar enflasyon endişeleri ile negatif seyrediyor
Küresel piyasalar enflasyon endişeleri ile negatif seyrediyor
Dünyadaki leonardit rezervinin neredeyse tamamı Türkiye'de!
Dünyadaki leonardit rezervinin neredeyse tamamı Türkiye'de!
Sanayi Bakanlığından 60 bin kişilik hedef: Öncelik genç işsizliği azaltmak
Sanayi Bakanlığından 60 bin kişilik hedef: Öncelik genç işsizliği azaltmak
Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor
Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor
TOKİ Başkanı: Başvuru süresi ile ilgili acele etmeyin
TOKİ Başkanı: Başvuru süresi ile ilgili acele etmeyin

Bu Habere Tepkiniz

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

YÖK yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarını ailelerine bildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli yürütülmesini amaçlayan önlemlere ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işlemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

'Sözleşme yenilememeye' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda uzman olarak görev yapan davacının 2016 mali hizmet yılı sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin davayı karara bağladı. İşlemi hukuka uygun bulan Daire kararı onandı.
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 71.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 71.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 71.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 14 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Boşanma arifesinde Hadise'ye gönderme!

Boşanma arifesinde Hadise'ye gönderme!

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Günler sonra Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu ama çok daha sert oldu. Mehmet Dinçerler "Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok" tweeti ile şoke etti!