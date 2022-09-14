Kandilli açıkladı! Sabah saatlerinde peş peşe deprem oldu

Denizli'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; Denizli'nin Çal ilçesinde bugün saat 04:10'da 2.9, 04:17'de 1.9, 04:22'de 1.6 ve son olarak 04:28'de 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe yol açan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.