Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Eylül 2022 11:09
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri ve adresleri tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!