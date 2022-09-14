Sosyal konut projesine başvuru sayısı 224 bini geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programında, medya kuruluşlarının temsilcileri ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Aldığımız veriye göre sosyal konut projesine başvuru sayısının 225 bine ulaştı" dedi.

Bakan Kurum, ilk temelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ekim ayında atılacağını söyledi.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

''İlk çiviyi çaktığımızda 250 alt sektörü de bu projelerle harekete geçiriyoruz. Önce 100 bin, ardından 200 bin yeni istihdam oluşturuyoruz.''

KADEMELİ BAŞVURU

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.

Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

KONUT FİYATLARI

2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)

3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)

Başvuru bedeli: 500 lira

ARSA FİYATLARI

350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)

Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)

Başvuru bedeli: 500 lira

İŞ YERİ FİYATLARI

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)