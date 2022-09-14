Bakan Yanık, geçen dönem eğitime yaptıkları yardımları paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, bakanlık olarak öğrencilere sundukları düzenli eğitim yardımlarını paylaştı.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Geçen eğitim öğretim yılında sundukları düzenli eğitim yardımlarını sıralayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması kapsamında 115 bin 681 öğrenci için 556 milyon 556 bin lira, ücretsiz ders kitabı desteği kapsamında 16 milyon 538 bin öğrencimiz için 315 milyon lira, eğitim materyali yardımı kapsamında 131 bin öğrencimiz için 38 milyon 777 bin lira, şartlı eğitim yardımı kapsamında 2 milyon 129 bin öğrencimiz için 898 milyon 611 bin lira ve öğle yemeği yardımı kapsamında 1 milyon 84 bin öğrencimiz için 853 milyon 529 bin lira kaynak aktardık."

Böylece, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenciler için aktarılan kaynak, 2 milyar 662 milyon 473 bin lira oldu.