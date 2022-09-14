Marmara'da hava sıcaklığı 6-10 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Eylül 2022 15:13
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, yarından itibaren pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Söz konusu açıklamada, ani sıcaklık değişimine karşı da uyarı yapıldı. Bölgede en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 30- 32, Edirne'de 35- 37, Kırklareli'de 31- 33, Kocaeli'de 37- 41, Sakarya'da 37- 40, Yalova'da 33- 35 ve Tekirdağ'da 30- 33 derece olarak beklendiği kaydedildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!