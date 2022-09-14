Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı, yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Eylül 2022 15:35
19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı
Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre
hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı
paylaşıldı.
Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı.
Uzman Öğretmenlik Sınavı ikinci Örnek Soru Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.
Başöğretmenlik Sınavı ikinci Örnek Soru Kitapçığı'na ulaşmak için tıklayınız.