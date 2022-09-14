Bakan Çavuşoğlu: Geniş kapsamlı bir büyükelçiler kararnamesi hazır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diploması muhabirleriyle gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Planlanmış bir görüşme yok. Böyle bir girişim de yok. Yunanistan'ın esas rahatsızlığı Türkiye'nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması.

Büyükelçiler Kararnamesi'nde son durum nedir?

Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak.

Ukrayna'da Türk şirketlerine yönelik internette yayınlanan yaptırım çağrısı hakkında Bakanlık girişimde bulunmuştu. Bir geri dönüş oldu mu?

Ukrayna tarafından başlatılan bu kampanyanın sadece Türk firmalarına yönelik olduğuna ilişkin bir algı yaratıldı. Sadece Türk firmalarına yönelik değil. ABD ve AB ülkeleri gibi Rusya ile bağlantılı ve iş yapan pek çok ülkenin şirketlerini de buna eklemişler.

Bu listede 18 binden fazla kişi ve şirket yer alıyor. Bizi ilgilendiren kendi firmalarımız. Hem Kiev hem de Ankara'da girişimlerde bulunduk. İzahat istedik. Üzerinde çalışıyoruz.

Yunanistan son günlerdeki tavrı ve tacizi

Planlanmış bir görüşme yok. Böyle bir girişim de yok. Yunanistan'ın esas rahatsızlığı Türkiye'nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması. Önce Libya ile Deniz Yetki Alanları Anlaşmamızı imzaladık.

Arkasından kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik. Buraya bir buçuk yıldır hiçbir gemiyi sokmadık. Bunlara, Yunanistan'ın, Rum kesiminin, üçüncü ülkelerin gemileri de dahil. 9 defa bunu delme girişiminde bulundular.

Bu girişimlerin hepsini diplomatik çaba ve sahadaki tedbirlerle engelledik.

Diğer taraftan Türkiye özellikle Ukrayna ve Kafkasya konularında, Balkanlarda her yerde attığı adımlarla çok gözde bir ülke oldu. Herkesin yüzünü döndüğü bir ülke oldu. Gıda güvenliği, enerji güvenliği konusunda da yine önemli bir ülke haline geldi. Bu COVID'le başladı aslında. Güvenli bir tedarik merkezi oldu.

Sonuç olarak Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan'ı çıldırtıyor. Ayrıca Yunanistan bu nedenle Türkiye'yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de, Yunanistan Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye'ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor.

Belli ki bundan da çok rahatsız olmuşlar. Buna benzer ucuz hesaplar yapıyorlar. Yunanistan'ın attığı adımları buna bağlıyoruz.

BM Genel Kurulu marjında ABD ile bir görüşme olacak mı?

Şu anda planlanmış bir görüşme yok. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Değişik toplantılarda bir araya geleceğiz, ortak toplantılarımız var ama gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la, gerekse benim Blinken'la ikili bir görüşme planlamamız yok.

Sonuç itibariyle şu anda ABD yetkilileriyle planlanmış bir görüşme yok.

Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ansızın gelebiliriz açıklamalarına cevaben gün ışığında bekliyoruz ifadeleri?

Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.

Seçim öncesi açıklamaları fazla dikkate almamak lazım. Finlandiya'da yapılan üçlü toplantıdaki görüşmelerde şu ortaya çıktı. O güne kadar ve bugüne kadar henüz somut bir adım atılmadı. Bu iki ülke tarafından atılan somut bir adım yok. Önümüzdeki dönemde adım atacaklarını taahhüt ettiler.

Kendileri de aslında henüz bir adım atılmadığını kabul ediyorlar. Aynı zamanda mutabakat zaptına bağlı kaldıklarını ve kalacaklarını söylüyorlar. Ama söylemeleri önemli değil, uygulama önemli.

Şimdi İsveç'te seçim oldu. Seçim öncesi bir adım atmalarını beklemiyorduk zaten. Seçimden sonra kurulacak hükümet gerekli adımları atmalıdır. Atmadıkları sürece bu anlaşmanın Meclis tarafından onaylanmayacağını biliyorlar.

Bizim için bir zaman baskısı yok. Tabii bu ülkelerin teröristlerin iadesi, terörist faaliyetlerin engellenmesi dahil yükümlülüklerini yerine getirmeleri terörle mücadele bakımından önemli. Ne kadar erken adım atarlarsa o kadar iyi olur ama NATO üyelikleri konusunda bizim üzerimizde herhangi bir zaman baskısı olmadığını vurgulamalıyım. Hangi ülkelerin NATO üyeliklerini onayladıklarını sürekli gündeme getiriyorlar. O da bizim üzerimizde herhangi bir baskı oluşturmaz. Bir mutabakat zaptı var. Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk. Kendileri teklif ettiler yasa değişikliğini. Henüz daha adım atmadılar. Hükümet kurulduktan sonra hangi adımları atacaklar.Bunu yakından takip edeceğiz.

Bizim Şanhay İşbirliği Teşkilatı'nda Diyalog Ortaklığı statümüz var. Azerbaycan'ın da öyle. Türk Devletleri içinde üye olanlar da var, olmayanlar da var. Biz bu Diyalog Ortaklığı statüsü kapsamında özel konuk olarak davet edildik. Sonuçta bu bölge ile de ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Üyelik konusunda verilmiş bir karar yok. Bir davet de yok o yüzden varsayım üzerine yorum yapmak istemem.

Kraliçenin cenazesine ben katılacağım

Türkiye'yi temsilen ben katılacağım. Ardından BM Genel Kurulu için New York'a geçeceğim. Daha sonra da 27 Eylül'de Japonya'da eski Başbakan Abe için düzenlenecek resmi cenaze törenine katılacağım.