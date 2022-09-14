TOKİ Başkanı yanıtladı: Konut projesinde şehirler arasında fiyat farkı olacak mı?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını duyurduğu sosyal konut projesi için bugün başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğini ve başvuru sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı.

950 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR



Bakan Kurum'un konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında verdiği bilgilere göre proje kapsamındaki 2+1 konutların büyüklüğü 75 ila 85 metrekare arasında değişecek. Fiyatları da 608 bin liradan başlayacak 770 bin liraya kadar çıkacak. 3+1 konutlar ise 105 metrekare olacak ve fiyatları 850 bin ila 950 bin TL arası olacak.

"ŞEHİRLERE GÖRE FİYAT FARKLILIKLARI OLACAK"



Bu noktada vatandaşın aklına takılan soru ise, ev fiyatlarının şehirlere göre değişkenlik gösterip göstermeyeceği oldu. Bugün CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konuyla ilgili olarak, "Büyükşehirlerle diğer iller arasında fiyat farkı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farkı söz konusu olacak. Büyükşehirlerde 2+1 konutun fiyatı 780 bin lira civarında. Diğer illerde 608 bin lira." ifadelerini kullandı.