Pamuk fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri öldü, 9 kişi yaralandı
Gaziantep'te bir pamuk fabrikasında çıkan yangında devrilen pamuk balyalarının altında kalan 1 itfaiye eri ölürken, 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Eylül 2022 17:53
Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında yaralanan itfaiyecilerden biri yaşamını yitirdi.
5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 4 itfaiye personeli yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Remzi Mutafoğlu (37) kurtarılamadı.
6 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Müdahale çavuşu olan ve 10 yıldır itfaiyecilik yapan Karşıyaka İtfaiyesi'nde görevli Mutafoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!