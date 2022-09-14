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Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: Be haddini bilmez, be ahlaksız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be ahlaksız. İzmir'i sen selden, pis kokulardan, lağımlardan kurtaramıyorsun. İzmir'i, körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Sen onu söyle' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Eylül 2022 23:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasının başında Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan saldırılarına değinerek, "Vatan topraklarını müdafaa için yürüttüğü mücadeledeki son şehitlerimize Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Bu gelişme karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ Savaşı'nın akabinde imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi, Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini, barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır. Kardeşim Aliyev olmak üzere, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM YURT SAYIMIZI 800'E ÇIKARDIK'

Erdoğan, öğrenci yurtlarının ülkeye kazandırılmasına vesile olan ve inşasında görev alan tüm emek sahiplerini yürekten kutladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Eğitim öğretimini sürdürecek evlatlarımıza okullarında ve hayatlarında başarılar temenni ediyorum. Toplam yurt sayımızı 800'e ve yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal, bu iş lafla olmuyor, 'şöyle yurt yaparız, böyle yurt yaparız', elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım. Göreve geldiğimizde bu rakam 190 yurt binası ve 182 bin yatak kapasitesinden ibaretti. Bu yurtlar eski sisteme göre inşa edilmiş, gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak köhne yapılardı. Bu binanın yerinde olan eski binada, gençlik yıllarımda, Ankara'ya gelişimde arkadaşlarımla beraber kalmıştık. Şimdi muhteşem bir yurt binasına sahip olduk. 'Gençlerimiz en iyisine en güzeline layıktır' diyerek kolları sıvadık. Bu kötü tabloyu tersine çevirdik. Otel konforuna sahip yurt binaları inşa ettik. 81 vilayetimizin tamamına bu imkanı götürdük. Bugün Türkiye, öğrencilere tanınan fırsatlar bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Hizmetlerle yurtlarımız, öğrencilerimiz için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Kendini sosyal devlet olarak tanıtan ABD ve Avrupa dahil bir çok ülkede böyle bir hizmet yoktur."

'ENFLASYON KARŞISINDA GENÇLERİMİZE YENİ DESTEKLER SAĞLIYORUZ'

Erdoğan, Türkiye'nin yurt kapasitesinin İspanya, Hollanda, Almanya'nın toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşılamıştır. Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 450 TL arasında değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum. Kredi ve yurtlar meselesinde Türkiye'nin son yıllarda katettiği mesafe hepimiz için gurur meselesi olmalıdır. Bu imkanı sadece okul dönemiyle kısıtlı tutmayarak sürdürüyoruz. Toplamda 150 binden fazla gencimiz tatil ve seyahat yapma fırsatı buldu, konaklamalara ücret vermediler. Bu tarz projeleri gençlerimize sunmayı devam ettireceğiz. Üniversite harçları en büyük sorunlardan biriydi. Marjinal örgütler sokakları ve üniversiteleri karıştırma vasıtası olarak kullanırlardı. 2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şu an lisans öğrencilerine 850, yüksek lisansa 1750 TL, doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz, yılbaşında kredi, burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz. Temmuz'daki kabine toplantımızda öğrencilerimize herhangi bir kredi faizi almadan geri ödenmesinin kararını aldık. Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyardan fazla yükü gençlerimizden almış olduk" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

Gençlere umut aşılamaya ve vizyon kazandırmaya devam edeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri gençlerimizi siyasi malzeme yapma peşinde koşarken biz onları geleceğe hazırlıyoruz. Biz gençlerimize umut aşılamaya, vizyon kazandırmaya devam edeceğiz. Yalan ve çarptırma üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanları bastıracağız. Gençlerimize güveniyoruz, istikbalimize güveniyoruz. Bu ülkenin tek bir gencinin bile heba olmasına gönlümüz razı değildir. Her evladımız paha biçilmez değerdedir. Yakın geçmişte gençlerimiz üzerinden oyanan oyunlar sebebiyle çok acılar çektik. Sinsi oyunlara kurban verdik" ifadelerini kaydetti.

'İZMİR'İ SELDEN, PİS KOKULARDAN KURTARAMIYORSUN'

Erdoğan, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in Kurtuluş Günü Programı'nda Osmanlı Devleti ile ilgili olarak söylediği sözlere de tepki göstererek, "İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be ahlaksız. İzmir'i sen selden, pis kokulardan, lağımlardan kurtaramıyorsun. İzmir'i, körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Sen onu söyle. Sen Osmanlı'ya laf edecek hadsizliğe ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama inanıyorum ki bu gençlik ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecek. Kendi evlatlarını lüks ve şatafat içinde yaşattılar, Anadolu'nun evlatlarını Paris'e, Brüksel'e gönderip, lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun yoksulluğa fakirliğe hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz bu oyunu bozduk. 81 vilayetimizde üniversite var artık. Öğrenciler İstanbul'a Ankara'ya gelmiyor artık. Öğrencilerimiz artık memleketlerinde okuyor, biz bu oyunu böyle bozduk" dedi.

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