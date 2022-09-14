Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama

Memur-Sen Samsun Temsilciği yeni hizmet binasının açılışına katılan Yalçın, 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

3600 ek gösterge düzenlemesinde onarılması gereken konular olduğunu dile getiren Yalçın, "Önemli başlıklar geride kaldı, önümüzde çok kıymetli bir başlık var. Dün buna ilişkin ilk temas gerçekleşti. Biz ek gösterge düzenlemesini toplu sözleşmede karara dönüştürmüştük. 5 milyon 300 bin insanı kapsayan devasa bir düzenleme oldu. Bazı eksiklikleri var. Şefler ve teknikerler başta olmak üzere. Bu anlamda 3600 ek gösterge düzenlemesinde onarılması gereken, yasal bir düzenleme ile yeni bir torba kanunla atılması gereken adımlar var. Onlara ilişkin gayretimiz devam ediyor." diye konuştu.

Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuda sözleşmeliler 600 bine vardı. Sözleşmeliyi biz 2011 yılında kaldırmıştık. O dönemde sayın Cumhurbaşkanı'mızın attığı adımla sözleşmelileri kadroyla buluşturmuştuk. Ondan sonra tekrar bu yola girildi. Geldiğimiz noktada önemli aşamaya vardık ve toplu sözleşmede karar aldık. Onu da bu yıl içinde çalışıp tamamlayacağız. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geldik. Bu süreçte muradımız şudur; 'Kamuda sözleşmeli tamamen kaldırılacak.' diye bir şey söz konusu değil. Zaten geçmişten beri var. Ancak istihdamı sözleşmeliler yoluyla gerçekleştirmeyi hiçbir zaman doğru bulmadık. Onun için de burası yeniden toparlanmalı. Aynı kurumda çalışma barışı bozuldu. Bu kadar keşmekeş olmaz, kaldırmaz kamu bunu. Burada bir bütünlük oluşturmak, istihdamı tekleştirmek gerekir. Bu boyutuyla mücadelemiz önemli bir aşamaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile de bu konuyu görüştüm. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla bir araya geldik. Buradaki temel yaklaşım bir memnuniyet üretmek arada sorunları ortadan kaldırmak. Bunu 31 Mart seçimlerinden sonra gördük. 'Mart bahar' diyenler yerel seçimleri aldıkları yerde bahar değil tam bir kara kış yaşattı. 1400 sözleşmeli memuru kapının önüne attılar ki 'Yerine militan dolduralım.' diye."

Açılışa Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve kurum müdürleri de katıldı.