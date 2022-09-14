Hastane güvenlik görevlisini öldüren şüphelilerin sabıkası kabarık çıktı
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüphelilerin emniyetteki sabıkası kabarık çıktı. Gözaltına alınan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Eylül 2022 23:11
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde saat 18.45 sıralarında yaşanan olayda, Esenyurt'ta motosiklet kazası yapan M.B. ve Ç.K. isimli şahıslar kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı. M.B. ve Ç.K.'ye müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan M.B. ve Ç.K.'nin emniyet kayıtlarında sabıkası kabarık çıktı. M.B.'nin çeşitli suçlardan 27 adet, Ç.K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!