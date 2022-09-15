15 Eylül 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı

Adalet Müfettişliklerine, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erkan ÖNCEL, Yavuz Selim CAN, Murat DÖNMEZ, Burak SOYTÜRK, Yunus BİÇEN ve Mehmet Burak TURAN atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu;

- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyesi Uzm. Dr. Emre ÇIRAKOĞLU,

- Nöroloji Üyesi Prof. Dr. Ayhan KOKSAL,

- Göğüs Hastalıkları Üyesi Uzm. Dr. Özlem Saniye İÇMELİ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Caner BEŞKOÇ atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selahattin KUŞHAN görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan UMUT görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Farmakoloji Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmed YANARTAŞ görevlendirilmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Diyarbakır İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şırnak İl Müdürü Muzaffer AKÇAM atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Kürşad DOSDOĞRU atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa ERDOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi;

- Mütevelli Heyet Üyeliğine, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim ŞENEL,

- Mütevelli Heyet Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Cevahir UZKURT,

- Denetleme Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN,

6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma"nın 5 inci ve 7 nci maddeleri, "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü"nün 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ atanmıştır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yusuf TEKİN atanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatih ALTUN atanmıştır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Adnan ÖZCAN atanmıştır.

İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL atanmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Alptekin YASIM atanmıştır.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA atanmıştır.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ersan ASLAN atanmıştır.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Osman Nuri ÇELİK atanmıştır.

KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ atanmıştır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Recep BENTLİ atanmıştır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turhan KAÇAR atanmıştır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK atanmıştır.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mahmut AYDIN atanmıştır.

Şımak Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Abdurrahim ALKIŞ atanmıştır.

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Orhan AYDIN atanmıştır.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU atanmıştır.

14 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI