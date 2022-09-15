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Parayla polislik vaadiyle 240 bin lira dolandırdı

Hollanda'da yaşayan Mustafa C., Türkiye'deki yeğeni Ali Alper A.'yı polis yapmak için dolandırıcılara 12 bin euro kaptırdı. Polis olmak isteyen Ali Alper A., dolandırıcıların istediği belgeleri toplayarak Ankara'ya gitti. Ankara'da VİP araçla karşılanan dolandırıcıların istediği belgeleri ve parayı teslim eden Ali Alper A., polis okuluna kayıt için gereken belgeleri beklemeye başladı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 15 Eylül 2022 08:42
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Parayla polislik vaadiyle 240 bin lira dolandırdı

Hollanda'da yaşayan Mustafa C., Hollanda'da yaşayan tanıdığı Osman E.'nin "Türkiye'de asker veya polis olmak isteyen varsa yardımcı olacak tanıdıklarım var" demesi üzerine yeğeninin polis olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Osman E.'nin vasıtasıyla Türkiye'de bulunan Ali A. ile telefon görüşmesi yaptı ve yeğeninin polis olmak istediğini söyledi.

Ali A.'nın "Devlet biziz, yardımcı oluruz" demesi üzerine Mustafa C. yeğeni Ali Alper A.'yı aradı ve Ali A.'nın numarasını verdi. Telefonda Ali A.'nın "60.000 Türk Lirası ver, ben seni polis yapacağım, normalde bu fiyata yapmıyoruz, sen yabancı olmadığın için fiyatı düşük tuttum" demesi üzerine Ali Alper A. polislik için Ali A.'nın talep ettiği kimlik kartı fotokopisi, nüfus kayıt örneği, lise diploması fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, askerlik terhis belgesini de yanına alarak Ankara'ya gitti.

Ali Alper A.'yı Ankara otogarında Ali A. VİP araçla karşıladı. Yanında getirdiği evrakları Ali A.'nın arkadaşına teslim eden Ali Alper A., 20 bin lira da nakit para verdi. Ali A.'nın arkadaşı Emre, polis okuluna kayıt için evrakların akşam saatlerinde hazır olacağını, vereceği evraklarla Gaziantep Polis Okulu'na giderek kayıt yaptırabileceğini söyledi. Emre'nin evrakların hazır olmadığını, hazır olunca mail atacağını söylemesi üzerine Ali Alper A. Gaziantep'e geri döndü. Daha sonra Ali A., Ali Alper A.'nın Hollanda'da yaşayan dayısı Mustafa C. ile telefonda görüştü ve para istedi. Mustafa C. polis okuluna kayıt için gerekli belgeleri göndermesi için Ali A.'ya parça parça toplamda 12 bin Euro para gönderdi.

"BİZ DERİN DEVLET ADAMIYIZ"

Ali A.'nın telefonda kendisine "Bir ilin Valisi ile birlikte iş yapıyoruz, bir ilin de Emniyet Müdürünü tanıyorum, onunla da birlikte iş yapıyoruz, biz derin devlet adamıyız" dediği için güvendiğini söyleyen Mustafa C., dolandırıldığını anlayınca yeğeni Ali Alper A. ile birlikte Ali A.'dan şikayetçi oldu.

"12 BİN EURO PARA GÖNDERDİM"

Hollanda'da yaşayan Mustafa C. ifadesinde, "Hollanda'da yaşayan tanıdığım Osman E. bana 'Türkiye'de asker ve polis olmak isteyen varsa yardımcı olacak Ali A. adında bir tanıdığım var' dedi. Ben de yeğenim olduğunu söyledim. Bunun üzerine Osman E. kendi cep telefonundan Ali A.'yı aradı ve ben de görüştüm. Ali A. bana 'Devlet biziz, yardımcı oluruz' dedi ve bunun için benden 60.000 Türk Lirası talep etti. Ben de 'tamam, iş bitsin ondan sonra parayı gönderirim' dedim. Ali A.'yı aradım ve yeğenimin polis olması için ne gerekli dedim. Bazı evrakları hazırlamam gerektiğini söyledi ve benden para talep etti. Bu arada ben yeğenim Ali Alper ile de görüşmeler yaptım.

Ali A.'nın yönlendirmesi ile yeğenim Ali Alper A. Ankara'ya gitti. Ben yeğenim adına 1.250 Euro gönderdim. Yeğenim kendisinde bulunan 5 bin Türk Lirası ile benim gönderdiğim parayı Ali A.'ya verdi. Yeğenimle yaptığım görüşmelerde parayı verdiği kişilerin kendisine polis okuluna kayıt yaptırmak için gerekli olan belgeleri göndereceklerini anlattı. Ali A.'nın benden para istemesi üzerine onun yönlendirmesi ile Mine İ. adına toplamda 12 bin Euro para gönderdim. Ancak Ali A. yeğenimin polis okuluna kayıt olması için gerekli olan belgeleri göndermedi, bu yüzden yeğenim de okula kaydını yaptıramadı" dedi.

OĞLUNU POLİS YAPMAZSAM 240 BİN LİRALIK ALACAĞINIZ VAR DİYEREK ANNESİNE SENET VERMİŞ

Ali A.'dan şikayetçi olan Ali Alper A. ise ifadesinde şunları söyledi:

"Gaziantep iline geldikten bir hafta sonra Ali A.'yı telefonla aradım, belgeleri sordum. Hazırlanıyor dedi. Daha sonraki günlerde de Ali ile telefonda görüştüm her defasında evrakların hazırlanıyor olduğunu söyleyip beni oyaladı. Bu durumdan ben sürekli görüştüğüm dayıma da bilgi aktarıyorum. Dayım da Ali'yi evraklar konusunda sıkıştırıyordu. Dayımın sıkıştırmasından dolayı Ali nişanlısı ile birlikte Gaziantep'e geldi. Araç içerisinde yaklaşık 1 saat kadar Ali ile konuştum. Bu sırada bana Polis Başvuru Formu verdi ve 'bunu doldur' dedi. Ben formun ilgili yerlerine kimlik ve iletişim bilgilerimi yazıp imzaladım. Sonra da formu Ali'ye verdim.

Formu verdikten sonra yanındaki koruma 'hayırlı olsun kardeşim' diyerek bir nevi benim polis olacağımı ima etti. Ali, Emre'nin beni arayacağını söyledi. 1 saatlik görüşmeden sonra Ali geldiği kişilerle birlikte araçla yanımdan ayrıldı. Bir daha Ali'ye telefonda ulaşamadım. Sanırım beni engellemiş. Ayrıca Ali benimle buluşmadan önce annemin işyerine gidip eğer ben senin oğlunu polis yapmazsam 240 bin Türk Lirası benden alacağınız var, size senet veriyorum diyerek anneme kendisinin imzaladığı 240 bin Türk Liralık senedi vermiştir."

İlker Turak

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