Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi
Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Eylül 2022 09:20
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tokat Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!